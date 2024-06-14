お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（52）小木博明（52）が13日深夜放送のTBSラジオ「JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。一部週刊誌ウェブ版で報じられたグラビアアイドルで女優の村島未悠（25）とプロバスケットボール・川崎ブレイブサンダースの藤井祐眞（32）と不倫報道について言及した。番組冒頭から2人で声を合わせ「絶対に不倫を許さない！」と宣言し、番組はスタート。この日、5月に結婚を発表したば