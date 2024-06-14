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HIKAKIN、個室トイレの表示錠が「赤色」も約12秒間撮影 動画に批判

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • HIKAKINが9日に投稿したYouTube動画に、批判の声が寄せられている
  • 表示錠が「赤色」になっているにもかかわらず、約12秒間、公衆トイレを撮影
  • これには「実際に撮影したらダメ」「さすがに非常識」などの声が寄せられた
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