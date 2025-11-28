「キタの北ナガヤ」別館で月1回「繕い処 金継屋」がワークショップを開催“猫の小径”とよばれる裏路地に立つOsaka Metro中津駅から歩くこと約2分。細い路地沿いに現れるのが、改装した長屋に宿やショップが集まる施設「キタの北ナガヤ」です。ヒイラギの木と黒いカウンター、スチールドアが目印「キタの北ナガヤ」の建物中間辺り、路地をはさんだ向かい側に立つタイル貼りの建物が、別館の「キタナガannexHIIRAGI」です。⁡1