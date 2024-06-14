時給2000円の万博スタッフに、定員の10倍を超える応募が殺到しました。来年開催の大阪・関西万博で、大阪府などが出展する「大阪ヘルスケアパビリオン」が先月、スタッフの募集を始めました。仕事の内容は来館者の受け付けや、VIPの接遇などを担うアテンダント業務で、時給は2000円。120人ほどを採用する計画でしたが、その10倍を超える1258人から応募があったため、今週10日の月曜日に締め切ったいうことです。今後、面接などを行