ドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンは13日、「シュトゥットガルトから日本代表DF伊藤洋輝を獲得した」と公式発表した。昨季シュトゥットガルトでチームを2位に引き上げる活躍を見せ、トッテナムなど様々なクラブから関心を持たれていたと言われる伊藤。 この投稿をInstagramで見る FC Bayern(@fcbayern)がシェアした投稿『Kicker』によれば、バイエルンはシュトゥットガルトに2300万ユーロ（およそ
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