衝撃の「テレビ出演白紙」の真相とは迷走を続ける宮迫博之――彼はいつ・どこで間違えてしまったのでしょうか。今年4月、某テレビ番組に出演した霜降り明星粗品さんから、「先輩じゃないすよ、アイツもうやめてんから」、「先輩ちゃう、あんなもん！」と盛大にディスられた元雨上がり決死隊宮迫博之さん。5月、そんな粗品さんに対して某イベントへ出演した宮迫さんが、「テレビに出てたときの俺を超えてから言え！」、「お前、