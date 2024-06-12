「RepezenFoxx」のDJふぉい（27）が12日までに公式YouTubeチャンネルを更新。短期間で「1億5000万円」稼いだ方法について、初めて言及した。リーダーである“DJ社長”ことDJSHACHOは、4日にアップしたYouTube動画で“借金10億円”問題について言及。「どうにかこれを返したいと思ってたんやけど、一応3.4億円は稼げました。ふぉいも1.5億円稼いでくれました」といい、ファンを驚かせた。この「1.5億円稼いだ」発言につい