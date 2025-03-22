英国に実在した連続殺人犯を逮捕に導いた、ロンドン警視庁コリン・サットンの捜査をリアリティあふれるタッチで描く人気クライム・シリーズ『ロンドン警視庁 コリン・サットンの事件簿』の第1話をが「シネフィルWOWOW プラス」公式YouTubeで、3月21日（金）〜1か月限定無料公開！【関連記事】【無料配信】イタリア発大人気ドラマ『DOC(ドック) あすへのカルテシーズン1』第1話YouTube公開中主演は『ドクター・マーティン』