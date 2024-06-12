◆米大リーグレッドソックス―フィリーズ（１１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス吉田正尚外野手（３０）が１１日（日本時間１２日）、メジャーに復帰した。４月２８日（同２９日）の本拠地・カブス戦の出場を最後に左親指付け根痛で負傷者リスト（ＩＬ）入りしていたが、約１か月半ぶりにメジャー復帰。いきなり本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「５番・指名打者」で名を連ねた。よ