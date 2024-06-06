千葉テレビの番組がお蔵入りに元「雨上がり決死隊」の宮迫博之が自身のYouTubeチャンネルで「地上波復帰決定！O.Aは6月3日（中略）千葉テレビさんにて！」と告知したのは5月28日のことだった。しかし、千葉テレビはその2日後にこれを全面否定し、今回、宮迫が地上波に復帰することはなかった。何らかの「大人の事情」が関係したように察せられるが、実際に何があったのだろうか。【写真】高い人気を誇ったが…ここまでの経緯