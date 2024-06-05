５日午後０時４５分頃、千葉市中央区新千葉のＪＲ千葉駅の東口ロータリーで、「タクシーが歩道に突っ込んだ」と複数の１１９番があった。市消防局によると、タクシーを運転していた６０歳代の男性が軽傷、近くにいた５０歳代の男性と８０歳代女性が事故に巻き込まれけがを負った。市内の医療機関に搬送され、命に別条はないという。