拘置所でおかゆ、減塩料理の強制は違憲なのか――。逆流性食道炎を理由に消化しやすい「軟菜食」しか支給されないのは憲法が禁じる拷問に当たるとして、大阪拘置所で勾留中の男性が5日、1000万円の損害賠償を国に求める訴えを大阪地裁に起こした。男性側は「薬を飲めば通常の食事ができる」と訴えている。【写真で見る】東京拘置所、死刑囚の運動場など生活空間訴状によると、男性は2011年、胃酸が逆流して食道に炎症が起きる