北海道札幌市すすきののホテルで62歳の男性が殺害され、頭部が持ち去られた事件。4日午後に母親の初公判が行われました。母親は何を語ったのでしょうか?【写真】母親が語った“事件の舞台裏”■ススキノ切断遺体 母親が初公判に世間が震撼した猟奇的な事件。母親は、何を見ていたのでしょうか…札幌・すすきののホテルで当時62歳の男性が殺害され、頭部が持ち去られた事件。母親の田村浩子被告（61）の初公判が行われました。髪を