“元ヤン自慢”が不評だったMEGUMI6月1日放送の『人生最高レストラン』（TBS系）にタレントで女優のMEGUMIがゲスト出演した。そこでの“元ヤン”アピールが波紋を呼んでいる。最近のMEGUMIは、映像や店舗のプロデュースなど裏方としても活躍。番組では現場で遭遇したさまざまなトラブルにまつわるエピソードが語られた。さらに、MCの加藤浩次から岡山でのヤンキー時代の話を振られると、MEGUMIは「メインの方の隣に常にいる