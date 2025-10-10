ティファニーブルーを基調とした空間「ティファニー（Tiffany & Co.）」は、1837年チャールズ・ルイス・ティファニー（Charles Lewis Tiffany）氏により設立されたアメリカNYのブランド。世界的に知られるジュエリーのほか、食器や時計、香水など多岐にわたり展開しています。台北の高層ビルやデパートが立ち並ぶ煌びやかな街、信義区の新光三越A9の２階、ジュエリーショップに隣接し「Blue Box Café Taipei」があります