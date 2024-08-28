株式会社BANDAI SPIRITSが展開する、オリジナルグッズが必ず当たるハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」そんな「一番くじ」から、2024年9月13日（金）より順次「一番くじ Disney Dreaming Celebration」が登場！『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』『アナと雪の女王』など、ディズニーを代表する大人気キャラクターが大集合します☆ 一番くじ Disney Dreaming Celebration  発売日：2024年9月13日（金