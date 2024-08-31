動画配信サービス「U-NEXT」より、2024年9月に配信される作品ラインナップが到着した。 9月は、コリン・ファレル主演、映画『THE BATMAN－ザ・バットマン－』のスピンオフ最新ドラマ『THE PENGUIN－ザ・ペンギン－』が米国同時となる9月20日（金）より見放題で独占配信。さらに、第96回アカデミー賞®の作品賞をはじめ、最多7冠に輝いた、監督最新作が、9月25日（水）より配信となる。