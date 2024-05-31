23日、JR川越線の川越駅に停車していた列車で、30代の運転士がタブレットでアニメサイトなどを閲覧していたことが、乗客からの連絡で発覚しました。乗客「運転士がタブレットを見ていた」赤羽駅と恵比寿駅を走行している間には、声優のトークショーの動画を再生していたということです。JR東日本は「同様の事象が発生しないよう指導を徹底する」としています。（「グッド！モーニング」2024年5月31日放送分より）