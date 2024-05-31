日本テレビで人気の水卜麻美アナ（37）が、6月1日付で同局で最年少の管理職に登用され話題となっている。水卜アナは、「主任」から、新設される役職「チーフスペシャリスト」となる。「スペシャリスト職」は4段階に分けられており、「チーフスペシャリスト」は上から3番目の階級だという。「ブラタモリ」抜擢の桑子真帆アナ “金髪チャラ系”の大学時代局アナとしては、異例の大抜擢と言えるが、そんな中、発売中の「週刊現代