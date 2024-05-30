５月２９日夕方、兵庫県西宮市で集合住宅の一室が燃える火事があり警察は住人の１９歳の男を部屋に放火した疑いで逮捕しました。２９日午後４時ごろ、西宮市大谷町にあるＪＲ西日本の社宅で２階の一室から出火する火事がありました。警察と消防によりますと、火は約１時間後に消し止められましたが、一室５６平方メートルが全焼したということです。この火事によるけが人はいませんでした。警察はこの部屋に住む作業員の１