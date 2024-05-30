カップ麺やお菓子など値上げラッシュが続くなか、アイスクリームの売り上げが好調だ。日本アイスクリーム協会によると、2023年度の販売金額は過去最高の6000億円を超える見通しだ。実際に都内のスーパーでも、アイスの売り上げは好調だという。激安店にも“値上げの波”止まらない値上げラッシュの波。その影響は激安店にも及んでいた。東京都内を中心に7店舗を展開するスーパー「ゑびすや商店」では、食品から日用品まで多くの商