俳優の大泉洋（５１）が２９日、トークバラエティー番組「１周回って知らない話」（日本テレビ系）に出演。まだ人気が全国区になる前、スタジオジブリのアニメ映画に声優として立て続けに起用された時のエピソードを明かした。北海道テレビの深夜バラエティー番組「水曜どうでしょう」（１９９６〜２００２年）でローカルスターだった大泉は、名作「千と千尋の神隠し」（０１年）で湯屋を仕切る番台蛙役に大抜てきされた。当