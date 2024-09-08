トータルゴルフフィットネス管理栄養士の中島です。今回は『ゴルフとカフェイン』の関係について考えていきましょう。皆さんはラウンド前に何を飲みますか？【関連記事】ゴルファーのための食事学「ゴルフの後、これだけは食べちゃダメ！」・水・スポーツドリンク・日本茶・紅茶・コーヒーなどなど、、これらの飲料それぞれに良い点があり、様々な観点から適切な飲料を挙げることができます。では、ラウンド時の集中力アップに