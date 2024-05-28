俳優で歌舞伎役者の香川照之さん（58）が2024年5月27日、茶髪ロングヘアでセンターパートにした近影をXで公開した。23年8月に再婚相手との間に1子が誕生香川さんは屋内プレイグラウンド施設「INSECT PARK」（千葉市）の魅力について、次のように紹介した。「本日もたくさんのお子様たちが遊びに来ていました！昆虫目線で楽しめるこの室内プレイグラウンドは、雨の日でも昆虫たちと遊べます晴れた日は目の前に広がる原っぱを眺めな