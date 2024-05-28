JR名古屋駅で28日、東海道新幹線の北口改札の天井から雨漏りが発生しました。午後5時半現在、ダイヤの乱れはありませんが、最新の情報を確認することが必要です。JR東海によると、復旧の目処はたっておらず、ブルーシートをかけるなどして対応しています。11ある自動改札のうち、3つが閉鎖していますが、駅の利用に問題はないということです。午後5時半現在、利用客に目立った混雑や混乱はみられず、東海道新幹