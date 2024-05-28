4月1日に青森県七戸町の私有地で、トラック運転手の谷名幸児さん（54）の遺体が見つかった事件。青森県警は捜査本部を設置し、5月18日に殺人容疑で谷名さんがかつて働いていた運送会社の社長、十枝内伸一郎容疑者（47）＝加害目的略取、監禁、死体遺棄罪で起訴＝らを再逮捕した。殺害方法は、複数人で谷名さんの両手足を結束バンドで縛って動けなくし、人がちょうど入るほどの容器に押し込めて、コンテナの中に放置するという残