大雨により、空の便の一部ですでに欠航が出ているほか、東海道新幹線は遅れや運休となる可能性があるということです。日本航空は羽田空港を発着する便を中心に30便の欠航を決めていて、およそ2700人に影響が出るということです。全日空も21便の欠航が決まり、およそ2600人に影響が出るとしています。定刻での出発を予定している便も、急きょ遅れが出たり欠航となったりする可能性があるということです。続いて鉄道の情報です。JR東