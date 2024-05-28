鹿児島県と奄美地方では大雨のピークが過ぎて線状降水帯が発生する恐れはなくなりました。活発な梅雨前線が通過する影響で鹿児島県と奄美地方には線状降水帯の予測情報が出されていましたが、大雨のピークはすでに過ぎて線状降水帯が発生する恐れはなくなりました。ただ、これまでに降った大雨で地盤が緩んでいる恐れがあり、28日夜遅くまでは土砂災害に注意が必要です。一方、高知県徳島県岐阜県愛知県静岡県は引