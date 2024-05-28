大阪公立大学で最大250人の致死量に相当する「青酸ソーダ」などがなくなった問題で、警察は大学院のOBの男を逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、大阪公立大学大学院を修了した、竹林尚志容疑者で、去年8月、大学の研究室の保管庫から毒物の「青酸ソーダ」を盗んだ疑いが持たれています。今月、大学では、「青酸ソーダ」と「青酸カリ」、あわせて50グラム、最大で250人の致死量相当分がなくなっていたことがわかり、警察に