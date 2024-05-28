気象台は、午後3時12分に、洪水警報を神戸市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】兵庫県神戸市に発表南部では、28日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。兵庫県では、28日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■神戸市□大雨警報・土砂災害28日夕方に警戒・浸水28日夕方に警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】28日夕方に警戒■姫路市□大雨警報・土砂