立憲民主党の蓮舫参院議員（56）が27日、東京都知事選への出馬を表明。蓮舫氏は「小池都政をリセットする」と語った。【画像】白いハイヒール、白いスカート、白いジャケット…“勝負服”に身を包んだ蓮舫氏が、税金の無駄遣いだと指摘したもの■「勝負服」に身を包み…小池都政を痛烈批判都知事選に出馬表明立憲民主党蓮舫参院議員「国民の声は、はっきりしています。裏金議員、政治とカネの自民党。この自民党政治の延命に