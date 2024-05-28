日本との友好の橋渡し役として、ギリシャを公式訪問中の秋篠宮家の次女・佳子さま。現地メディアから「“東洋のダイアナ”のような存在」と報じられるなど、歓迎ムードの中、滞在2日目となった27日には、アテネ近郊のサラミナ島にある「ファネロメニ修道院」を訪問されました。佳子さま：こんなすてきなお迎えしていただいて、ありがとうございます。ご覧になったのは、18世紀に描かれた貴重な壁画。日本とギリシャの研究者が協力