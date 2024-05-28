大阪公立大学の研究室で青酸ソーダなどが紛失した問題で、警察は大学院の卒業生の男を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、滋賀県甲賀市に住む会社員の男（30）です。警察によりますと、男は去年8月、工学研究科の研究室に保管されていた青酸ソーダを盗んだ疑いがもたれています。大学側は今月2日、最大250人分の致死量にあたる青酸ソーダと青酸カリがなくなっていることを確認し、警察に被害届を出していまし