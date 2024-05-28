自民党の稲田朋美幹事長代理は28日、2020〜22年に計202万円を自らが代表を務める党支部に寄付し、所得税の一部を控除される税優遇を受けたことを認めた。寄付の原資に安倍派からキックバック（還流）された資金を使った可能性については否定した。【図でわかる】稲田朋美氏の政治資金を巡る疑惑の構図政治家が自らが代表を務める政党支部に寄付し、税優遇を受けることは過去にも問題視されてきた。毎日新聞は同日、福井県選