連続強盗事件を引き起こし、闇バイトの恐怖を世に知らしめた「ルフィ強盗団」。そのうち、4件の事件に関わっていた山田雅也被告（事件当時22歳）が強盗などで起訴され、東京地裁での被告人質問に現れた。【画像】ミスコンにも出場していた「ルフィ強盗団」の熊井ひとみ容疑者SiMのアルバム「SEEDS OF HOPE」のTシャツ姿で、リラックスした表情だった。 山田被告は「ルフィ強盗団」に加わった動機について「付き合ってい