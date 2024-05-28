２８日のＮＨＫ「あさイチ」は、出演者でない人物の音声が流れて始まった。前番組の連続テレビ小説「虎に翼」からの切り替え時。うつむくヒロインの寅子（伊藤沙莉）の顔アップでドラマが終わり、視聴者から寄せられる「わたしの翼」写真の紹介へ。直後、博多華丸と大吉、鈴木奈穂子アナウンサーのキャスター陣が並ぶ「あさイチ」に変わったところで、「きります」という男性スタッフのものらしき小さな声が流れた。番組の進