東京・新宿区のタワーマンションで25歳の女性が殺害された事件で、逮捕された男が、事件直前に女性のライブ配信動画を見ていて「自分のことを批判したから家の近くに行った」などと供述していたことがわかった。この事件は5月8日、新宿区西新宿で平沢俊乃さん（25）の店の客だった和久井学容疑者（51）が、平沢さんの首などを刺し殺害した疑いで逮捕されたもの。捜査関係者によると、和久井容疑者が「平沢さんがライブ配信で自分の