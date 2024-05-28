能登半島地震で大きな被害を受けた石川県輪島市など奥能登地区で、常勤の産科医が不在となった。これまで唯一、出産が可能だった輪島市立輪島病院では受け入れ見合わせが続く。過疎化に地震後の人口流出が重なり、病院側は採算面などから出産受け入れに慎重になっている。【写真】発災直後に陣痛1月2日、能登に生まれた小さな命妊婦健診は継続輪島病院は地震直後、手術室が使用不能になるなどの被害を受け、妊婦の安全を確保