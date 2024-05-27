都の路上でバクチにカツアゲ、大乱闘……500年前の日本はどのような様相を呈していたのか？ここでは歴史学者・清水克行さんの新刊『室町ワンダーランドあなたの知らない「もうひとつの日本」』（文藝春秋）を一部抜粋して紹介する。【写真】この記事の写真を見る（2枚）テレビ制作会社から来た「伊達政宗とずんだ餅」に関する取材依頼に、あ然とした理由は……。（全2回の1回目／続きを読む）仙台城本丸跡に立つ「伊達政宗