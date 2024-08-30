女性の様々な悩みを中心に情報発信をしている、女性医療クリニックLUNAグループのYouTubeチャンネル「るなクリニックch」。今回は、「頻尿」についてお話します。そもそも頻尿ってどのくらいの回数を指すのか？という声をよく聞きます。実は、国際的には”自分が困ったら”頻尿とされています。【関連記事】40〜50代女性が悩む「尿もれ」などの体調不良、その種類と解決方法を正しく理解しよう！なので、極端なことをいえば、自