¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò£Å£É£Ç£È£Ô¡×¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅê¤¸¤¿?°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ?¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÁÒ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ä¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢£±£µÆü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀèÆü¤Ï°ìÉô½µ´©»ï¤Ç½÷Í¥¤È¤ÎÇË¶É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê