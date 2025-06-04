ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、涼しげな色合いの総柄がおしゃれな「接触冷感とさらっと素材のリバーシブルキルトケット」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「接触冷感とさらっと素材のリバーシブルキルトケット」 © Disney タイプと価格：【ハーフ】3,690円（税込）、【シングル】5,690円（税込）サ