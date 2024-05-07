〈自分の軸をリセットしながら2024年を迎えられたらと思っています〉──昨年末、タレント・安田美沙子（42）が自身のインスタグラムで綴ったひと言。この言葉が示唆する“ある変化”が彼女の周囲に起きていた。【写真】安田美沙子さんとデザイナーの夫・下鳥直之さんとのツーショット。結婚から10年経った現在でもデートする仲女優、タレントとして活動し、現在は2児の母でもある安田。京都で育った彼女は、大学在学中に事務所