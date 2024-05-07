2023年に旧ジャニーズ事務所を退所し、フリーで活躍している俳優・生田斗真。抜群の演技力で“辞めジャニ”のなかでも成功を収めているが、思わぬ炎上に直面しているようだ。5月5日、生田は自身のInstagramでファンからの質問を募集し、ストーリーズで返信。なかには「今日で妊娠9ヶ月です出産こわいよー」というファンからの声が寄せられたのだが、生田の返信は「旦那様に無痛おねだりするか」というものだった。この回答