SMAP木村拓哉が4月29日にYouTubeチャンネルにアップした動画「【過去回】仲間たちと大好きなサーフィンへ！今の自分を形成してくれた大事なパーツ」で見せた“鍛え抜かれた上半身“に驚きの声があがっている。【写真あり】「身体もカッコよくて笑った」サーフィンで披露した木村拓哉の“肉体美”50超えてその体は流石すぎる木村は2024年1月にYouTubeチャンネルを開設。インターネット動画配信サイトの「GYAO!」で2018年8月