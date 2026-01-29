東京ディズニーランドにディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした新規アトラクションの導入が決定！2027年春、トゥモローランドにオープンを予定。東京ディズニーランドのアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」をリニューアルして誕生します。 東京ディズニーランド『シュガー・ラッシュ』アトラクション  オープン日：2026年度以降を予定→2027年春 開業予定 東京ディズ