春を感じるデコレーションで彩られたレセプション リゾナーレの各施設では、春の訪れを祝う祭典「花咲くリゾナーレ」を毎年開催しています。栃木県の「リゾナーレ那須」では、那須の春を存分に感じられる「農園の花咲くリゾナーレ」を実施。2026年4月27日（月）〜5月31日（日）のイベント期間中、レセプションがバラやユーカリ、トウモロコシなどを組み合わせた装飾で彩られます。花やハーブ、野菜に360度包まれるような、フォトジ