メーガン妃が再リリースするポッドキャスト番組『アーキタイプス』が、来年まで延期されたと報じられている。先週メーガン妃はテレビ番組を収録、またライフスタイルブランド「アメリカン・リヴィエラ・オーチャード」の立ち上げもあるため、「スケジュールの都合」により同ポッドキャストが後ろ倒しになっていると言われている。 【写真】大胆な衣装で笑顔を見せるメーガン妃