外国為替市場では円安が加速し、およそ34年ぶりとなる1ドル155円台で推移しています。（経済部・吉田貴司記者報告）24日夜、ロンドン市場で1ドル155円台をつけた円相場は、東京市場が開いた後も円安水準が続き、都内の為替ディーリングルームでは緊張感が高まっています。外国為替市場では、日本時間の今朝にかけてアメリカの長期金利が上昇したことや投機筋の動きなどから、円を売ってドルを買う動きが進みました。24日