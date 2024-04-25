【速報】”全国初めて”提訴　SNSで前澤友作さんら有名人の“なりすまし広告”で投資詐欺被害　メタ社（Meta）の日本法人を提訴　神戸地裁 MBSニュース

前澤友作さんらの騙る広告で投資詐欺被害 メタ社日本法人を男女4人が提訴

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 神戸市などに住む男女4人が、メタ社の日本法人を25日に提訴した
  • SNS上で前澤友作氏らになりすました「にせの広告」で詐欺被害にあったそう
  • 広告が真実かどうか調べる責任を怠ったとして、損害賠償を求めている
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